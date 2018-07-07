Сборы «Мира Юрского периода 2» преодолели отметку в $1 млрд

«Мир Юрского периода 2» собрал $1 млрд в мировом прокате став 35-ым фильмом преодолевшим данную отметку за всю историю кино. Об этом пишет Variety.

По данным портала, в настоящее время в США картина собрала $304,8 млн. При этом в остальном мире «Мир Юрского периода 2» собрал более $700 млн.

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Как отмечается, первая часть «Мира Юрского периода» по итогам проката собрала более $1,7 млрд.

Ранее сообщалось, что блокбастер про динозавров «Мир Юрского периода 2» удержал первое место в американском бокс-офисе на второй неделе проката.