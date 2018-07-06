Умер Александр Гергалов

Накануне своего 63-летия ушел из жизни солист оперной труппы Мариинского театра Александр Гергалов, сообщает пресс-служба учреждения культуры.

Народный артист республики Северная Осетия — Алания, баритон Александр Гергалов скончался после продолжительной болезни.

Реклама

Гергалов — лауреат международных и всесоюзных конкурсов, вошел в состав труппы Мариинского театра в 1991 году. На сцене «Мариинки» он исполнил партии Онегина («Онегин»), Болконского («Война и мир»), Щелкалова (»Борис Годунов»), Ивана Королевича («Кащей Бессмертный») и многие другие.

Голос артиста звучал в большинстве постановок театра. С труппой Мариинского театра Александр Гергалов гастролировал в Италии, Испании, США, Японии, Великобритании и др.

Когда состоятся прощание и похороны, пока неизвестно.