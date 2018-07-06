Звезду российских сериалов Евгению Осипову избили в Москве

Актриса Евгения Осипова была избита во дворе своего дома в Москве, передает «Пятый канал» со ссылкой на собственный источник.

Как рассказал источник, во время дружеской вечеринки актриса вступилась за свою подругу, которой наносил побои муж. Тогда агрессивный мужчина напал и на Осипову.

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Евгения Осипова зафиксировала побои в травмпункте. С тяжелыми травмами ее отправили в больницу, где врачи диагностировали сотрясение головного мозга и несколько ссадин. Сейчас по факту нападения возбуждено административное дело. Следствие выясняет все обстоятельства инцидента.

32-летняя Евгения Осипова — российская актриса театра и кино. Свою первую большую роль она сыграла в российско-украинском телесериале «Доярка из Хацапетовки», также снималась в проектах «Расплата за счастье», «Кухня», «Праздник разбитых сердец» и «Жена по обмену».

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