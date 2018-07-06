Умерла Ганна Ганевская

Скончалась заслуженный художник России, художник-постановщик по костюмам киноконцерна «Мосфильм» Ганна Ганевская, сообщает Союз кинематографистов.

Ганне Ганевской в августе исполнилось бы 92 года.

Художница родилась 12 августа 1926 года в Калинине. Окончила факультет конструирования одежды Текстильного института (мастерская П.П. Пашкова) и обучалась в аспирантуре Института истории и теории искусств АН СССР по специальности «Прикладное искусство».

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С 1957 года работала на киностудии «Мосфильм». Работала художником по костюмам на производстве 20 фильмов, в том числе картин «Живые и мертвые» Александра Столпера (1964), «Любимая женщина механика Гаврилова» Петра Тодоровского (1981), «Мать» Глеба Панфилова (1990).

Трижды была отмечена кинопремией «Ника» в номинации «за лучшую работу художника по костюмам» — за фильмы «Скверный анекдот» (1988), «Мать» (1991) и «Незримый путешественник» (1980).

Прощание с Ганной Ганевской пройдет 7 июля в 11 часов в Городской Клинической больнице № 4.