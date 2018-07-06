Элвис Костелло перенес срочную операцию

63-летний певец Элвис Костелло был вынужден отменить окончание своего европейского концертного тура из-за срочной операции, связанной с онкологическим заболеванием.

«Шесть недель назад врач позвонил мне и сказал: тебе стоит поиграть в лотерею. Он никогда не видел такую маленькую и агрессивную раковую опухоль, которую можно удалить в течение одной операции», — цитирует обращение Костелло Reuters.

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После операции Элвис Костелло некоторое время продолжал выступать, однако переоценил свои силы. Врач посоветовал ему взять паузу и отдохнуть. «Приходится признать, что восстановление будет дольше, чем мне бы хотелось», — констатировал исполнитель, пообещав вернуться на сцену, как только это будет возможным.

Элвис Костелло прославился в 1970-х годах и выпустил множество студийных альбомов со своими группами Attractions и Imposters. Его новый релиз должен выйти в октябре 2018 года.