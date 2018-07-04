Проведение «Евровидения» в Израиле оказалось под угрозой срыва

Проведение международного конкурса «Евровидение-2019» в Израиле оказалось под угрозой срыва из-за обвинений в плагиате, пишет издание Walla.

Победу в Лиссабоне в этом году одержала песня «Toy» в исполнении израильтянки Нетты Барзилай. Звукозаписывающая компания Universal Music обвинила Барзилай в плагиате из-за схожести с песней «Seven Nation Army» группы The White Stripes.

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Согласно регламенту международного конкурса, все песни, звучащие на состязаниях, должны быть оригинальными, а в случае установления плагиата победитель должен быть дисквалифицирован.

Тем не менее большинство опрошенных изданием юристов полагают, что стороны придут к компромиссу, а Universal начнет получать часть прибыли от песни.