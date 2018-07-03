Медведев назначил заместителя Мединского
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Ольги Яриловой заместителем министра культуры России. Соответствующий документ, утвержденный российским премьером, был опубликован на сайте правительства.
«Назначить Ярилову Ольгу Сергеевну заместителем министра культуры Российской Федерации», — говорится в тексте документа.
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Ярилова занимала должность руководителя департамента регионального развития и приоритетных проектов министерства.
Ранее Медведев уволил первого замминистра культуры России Владимира Аристархова, а также освободил Александра Журавского от должности статс-секретаря — заместителя министра культуры Владимира Мединского. Александр Журавский, как и Владимир Аристархов, был уволен по личной просьбе.