В Швеции основана альтернативная Нобелевская премия по литературе

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Шведская академия в этом году не будет вручать Нобелевскую премию по литературе, однако группа шведских деятелей культуры решила все-таки устроить награждение для лучшего писателя, сообщает The Guardian.

Вручение премии было отменено в мае после скандала вокруг мужа одной из членов академии. Жана-Клода Арно обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Он все отрицает, тем не менее несколько пожизненных членов Академии ее покинули, а премию было решено в этом году не вручать.

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В свою очередь, сто шведских актеров, писателей, журналистов и других деятелей культуры сформировали Новую академию, которая вручит свою литературную награду осенью, тогда же, когда должны были вручать «Нобеля».

«Мы основали Новую академию, чтобы напомнить людям: литература и культура в целом должны продвигать демократию, прозрачность, эмпатию и уважение, без шовинизма и сексизма», — сказали «новые академики» в открытом обращении.

Сейчас Новая академия уже начала прием заявок от книгоиздателей.