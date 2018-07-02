Яковлев прокомментировал смерть Ольги Лозовой

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Народный артист России Владимир Яковлев рассказал о своем знакомстве с актрисой Театра музыкальной комедии, заслуженной артисткой России Ольгой Лозовой. Об этом сообщает RT.

По словам артиста, Лозовая обладала «невероятно высоким профессионализмом» и «умела довести номер до блеска».

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«Человек очень профессиональный, невероятная требовательность к себе. Это шок. Такая молоденькая, красивая и подвижная. Я не могу представить, что ее нет. Лозовая — это синоним жизни, по-другому я ее не воспринимаю», — подчеркнул Яковлев.

Ольга Лозовая скончалась в Санкт-Петербурге в возрасте 47 лет. Дата и место прощания пока неизвестны.