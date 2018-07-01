Племянник Майкла Джексона раскритиковал трек Дрейка с «участием» певца

Племянник покойного певца Майкла Джексона Остин Браун раскритиковал трек Don't Matter to Me канадского рэпера Дрейка, где использовался сэмпл из невыпущенной песни Джексона. Об этом сообщает TMZ.

В треке с нового альбома Scorpion Дрейк поет и читает рэп параллельно голосу Джексона.

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Браун заявил, что хотя он уважает талант рэпера, ему следовало «не трогать секретные вещи». По словам родственника Майкла Джексона, певец не завершил песню и не был бы готов к тому, что мир ее услышит.

Ранее сообщалось, что умер отец Майкла Джексона — Джо Джексон.