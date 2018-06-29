В Твери решили назвать улицу в честь Дементьева

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Правительство Тверской области сообщило, что в честь поэта Андрея Дементьева будет названа улица в Твери, сообщает РИА «Новости».

Поэт является почетным гражданином Твери. На церемонию прощания с ним в Москве от региона отправилась делегация из 120 человек.

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«Улица в Твери будет носить имя Андрея Дмитриевича Дементьева. Память о нем, его творчестве — это память о целой эпохе. Мы также учредим премию имени Андрея Дементьева, которая будет вручаться лучшим молодым поэтам — участникам конкурса «Зеленый листок». Он проводится в Доме поэзии ежегодно по инициативе Андрея Дмитриевича», — заявил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Ранее сообщалось, что в Москве простились с Андреем Дементьевым. Поэт скончался на 90-м году жизни.