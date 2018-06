К Эду Ширану подали иск на $100 млн из-за чужой песни

Эд Ширан во второй раз привлечен к суду из-за песни Thinking Out Loud, которая якобы списана с композиции Марвина Гэя Let's Get It On.

Компания Structured Asset Sales, владеющая частью авторских прав на песню Гэя, хочет отсудить у Ширана $100 млн, сообщает The Guardian. Утверждается, что его сингл 2014 года копирует «мелодию, ритм, гармонию, ударные, бас, бэк-вокал, темп» произведения, записанного в 1973 году.

Основатель Structured Asset Sales — инвестиционный банкир Дэвид Пуллман, который в 1990-е работал с Дэвидом Боуи и Джеймсом Брауном. По его словам, он заключил контракт с сыном соавтора Гэя, Эдом Таунсендом-младшим, и теперь имеет право выступать от его имени.

В августе 2016 года семья Таунсенда-младшего уже подавала иск к британскому исполнителю насчет песни Thinking Out Loud. Чем закончилось дело тогда, прессе неизвестно.