Назван топ-10 лучших сериалов полугодия

Издание Mashable опубликовало десятку лучших сериалов первого полугодия 2018 года.

Первое место занял сериал FX «Поза» о жизни артистов-транссексуалов в Нью-Йорке 1980-х. На втором месте — черная комедия «Барри» от HBO, на третьем — драматический сериал «Би-би-си» «Убивая Еву».

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В десятку лучше вошли сериалы «Соучастник», «На районе», «Диетлэнд», «Террор», «Чи», «Американская история преступлений» об убийстве Джанни Версаче и реалити-шоу «Натурал глазами гея» канала Bravo.

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