Андрея Дементьева похоронят на Кунцевском кладбище

Поэт Андрей Дементьев будет похоронен в Москве на Кунцевском кладбище, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГБУ «Ритуал».

Похороны пройдут 29 июня.

Ранее вдова поэта Алла Пугач сообщала, что хочет похоронить его на Новокунцевском (Троекуровском) кладбище — рядом с могилой его сына. Подготовку к похоронам она назвала «сплошной борьбой»: на родине в Твери его похоронить не удалось, а нужный участок в Москве оказалось найти не так легко.

Автор множества поэтических сборников и песенных хитов Дементьев умер в возрасте 89 лет 26 июня. Прощание с поэтом пройдет в Концертном зале имени Чайковского 29 июня в 11.00.