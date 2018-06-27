В МХТ рассказали о планах Женовача относительно Богомолова

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В Московском Художественном театре им. Чехова прокомментировали намек режиссера Константина Богомолова на то, что его контракт с МХТ, вероятно, не будет продлен.

Как рассказала РИА «Новости» пресс-атташе театра Мария Малкина, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач сейчас занят формированием планов на следующий сезон, и никаких решений по поводу контрактов еще не принято. «Когда решения будут приняты, об этом будет объявлено», — добавила Малкина.

Ранее режиссер Константин Богомолов у себя в фейсбуке сообщил, что с ним у МХТ не связано никаких планов, а срок его контракта истекает летом. Богомолов работал в МХТ с 2012 года в тесном союзе с экс-худруком Олегом Табаковым, скончавшимся в марте.