Умер Андрей Дементьев

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В возрасте 89 лет умер советский и российский поэт Андрей Дементьев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам жены поэта Анны Пугач, которая рассказала о его смерти, Дементьев хотело дожить до 90-летия. При этом еще 3 июня поэт общался с читателями на книжном фестивале в центре Москвы.

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«Он чувствовал слабость, но самое главное — в нем была сила духа и любовь к жизни», — сказала Пугач.

Она добавила, что Дементьев хотел, чтобы его похоронили в Москве или Твери.

Ранее сообщалось, что Дементьев выписался из больницы. Андрей Дементьев, которому в июле исполнилось бы 90 лет, проходил профилактическое лечение в одной из столичных больниц.