Бенисио Дель Торо рассказал об изучении системы Станиславского

Американский актер Бенисио Дель Торо в интервью «Известиям» рассказал об изучении системы Станиславского и мастерстве перевоплощения.

По словам артиста, он не знает, что означает быть мастером в актерском деле.

«Я изучал метод (Станиславского), но до сих пор не понимаю, что значит быть мастером перевоплощения. Мне кажется, перевоплощение — это нечто естественное для актера, просто здравый смысл», — заявил Дель Торо.

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Он также рассказал, что во время работы над сценарием делает записи, но ко времени прихода на съемочную площадку «тетрадка уже не нужна».

«Когда я читаю сценарий, то пытаюсь понять, что хотел сказать автор, даю свою оценку прочитанному, а потом узнаю, что думает по этому поводу режиссер. Так работает большинство актеров», — добавил Дель Торо.

Ранее сообщалось, что Бенисио Дель Торо возглавил жюри программы «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале.