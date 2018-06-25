Арбатова не согласилась с раскритиковавшей Россию Улицкой

Писательница и общественный деятель Мария Арбатова в беседе с НСН рассказала, что не согласная с позицией писательницы Людмилы Улицкой, раскритиковавшей Россию в интервью украинскому телеканалу.

Улицкая поделилась мнением, что Россия превращается в мировую провинцию, а чтобы подняться до европейского уровня образования и культуры, россиянам нужно работать над собой как минимум 150 лет.

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Арбатова отметила, что с большим уважением относится к творчеству Улицкой, но в последние годы считает ее риторику чуждой. «Я совершенно не считаю Россию провинцией. Более того, приезжая в Европу, я очень часто чувствую себя и там в провинции», — поделилась Арбатова, добавив, что считает в стране «провинциальным» только соблюдение прав человека.

Писательница также обратила внимание на то, что Улицкая выбрала неудачный контекст для своих заявлений и не должна была критиковать Россию в беседе с украинскими журналистами. «С этой точки зрения я считаю это интервью таким чисто пропагандистским, идеологическим и не очень мне симпатичным», — констатировала Арбатова, признавшись в положительном отношении к культурному движению в России.

«Может быть, она (литература) находится на его обочине, но я бесконечно встречаюсь с молодыми авторами. Я смотрю, что происходит в театре, в кино, где колоссальные прорывы молодого поколения. Поэтому я абсолютно не согласна», — резюмировала она.