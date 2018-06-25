Шоумена Ревву заподозрили в плагиате

Сочинский певец-пародист Руслан Кагарманов судится с шоуменом Александром Реввой из-за песни «Чика», сообщает НТВ.

По словам Кагарманова, он написал песню еще два года назад и опубликовал ее в Сети, а накануне услышал в исполнении Реввы и остался недоволен. «Мою песню исковеркали, переделали и сделали ее просто беспонтово», — сетует он.

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Сам Ревва считает, что Кагарманов таким образом ищет популярности. Сочинец уже подал на Ревву иск в суд за нарушение авторских прав, первое заседание назначено на середину июля.

Ранее создатель российской поп-группы «На-На» Бари Алибасов рассказал, что намерен судиться с экс-солистом коллектива Владимиром Левкиным из-за использования бренда.