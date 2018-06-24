«Анна Каренина» попала в тройку лучших романов всех времен
Британская газета The Daily Telegraph составила рейтинг лучших романов в истории, в тройку лидеров попала «Анна Каренина» Льва Толстого.
Отмечается, что в сотне лучших также оказались четыре романа русских авторов. Речь идет о «Евгении Онегине» Александра Пушкина (88 место), «Преступлении и наказании» Федора Достоевского (66 место), «Докторе Живаго» Бориса Пастернака (65 место) и «Лолите» Владимира Набокова (54 место).
В топ-10 романов всех времен попали произведения Генри Джеймса, Джозефа Конрада, Марселя Пруста, Шарлотты Бронте, Джона Максвелла Кутзее, Вирджинии Вулф, а также Мигеля де Сервантеса. Роман Льва Толстого находится на третьей строчке рейтинга. Он уступил роману «Моби Дик» Германа Мелвилла и «Миддлмарчу» Джордж Элиот.
Ранее специальное жюри Букеровской премии выбрало лучшие произведения, авторы которых получали премию с момента ее основания в 1969 году.