Умер Наум Коржавин

В американском городе Чапел-Хилл на 93-м году жизни умер поэт и переводчик Наум Коржавин.

О случившемся сообщила в своем фейсбуке автор-исполнитель Вероника Долина. «Коржавин умер только что», — написала она.

Наум Коржавин — автор поэтических книг, прозаик, переводчик и драматург. В 1945 году поступил в Литературный институт, учился в одно время с Расулом Гамзатовым. Защищал литераторов Даниэля и Синявского, Галанскова и Гинзбурга, вследствие чего публикации его книг были запрещены в СССР. Критиковал стихи Блока, Ахматовой, Бродского.

Реклама

В конце 1947 года был арестован и через восемь месяцев осужден и приговорен к ссылке по статьям Уголовного кодекса 58-1 и 7-35 как «социально опасный элемент». Осенью 1948 года был выслан в Сибирь, после в 1951-1954 годах отбывал ссылку в Караганде.

В 1973 году после допроса в прокуратуре уехал в США и жил в Бостоне. Впервые вернулся в Москву по приглашению Окуджавы в 1980-е.