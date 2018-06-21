«Первый канал» подтвердил отсутствие в сетке программы Познера с Эдуардом Лимоновым

«Первый канал» объяснил отсутствие в сетке программы «Познер» с участием писателя Эдуарда Лимонова, сообщает ТАСС.

Причиной стали изменения, произошедшие в сетке телевещания в связи с трансляцией матчей Чемпионата мира по футболу.

«Сериалы сместились с 21.30 на 23.00, ночные проекты таким образом, включая программу «Познер», временно в эфир не выходят», — сообщили в пресс-службе «Первого канала».

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Отмечается, что отсутствие в программе выпуска связано исключительно со специальной версткой вещания на время проведения ЧМ.

Ранее сообщалось, что «Первый канал» перенес программу Познера с участием бывшего министра обороны США Уильяма Перри из-за Сирии. Программа была выпущена в эфир позже.