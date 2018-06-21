Медведев уволил первого заместителя Мединского

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил первого замминистра культуры России Владимира Аристархова, передает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ кабмина.

Отмечается, что Аристархов уволен по собственному желанию.

«Освободить Аристархова Владимира Владимировича от должности первого заместителя министра культуры по его просьбе», — говорится в сообщении.

Ранее глава правительства освободил Александра Журавского от должности статс-секретаря — заместителя министра культуры Владимира Мединского. Александр Журавский, как и Владимир Аристархов, был уволен по личной просьбе.