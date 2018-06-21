Петросян о ненависти Кикабидзе к СССР: я сожалею, что он так озлобился

Юморист и телеведущий Евгений Петросян в беседе с ФАН прокомментировал недавнее заявление легенды советской эстрады Вахтанга Кикабидзе о ненависти к гербу СССР и радости по поводу распада государства.

Петросян не стал резко осуждать Кикабидзе, однако высказал сожаление, что певец испытывает такие чувства. «Я сожалею, что Вахтанг Константинович на старости лет так озлобился. Он мой коллега, он внес замечательный вклад в историю культуры Советского Союза, а сейчас перечеркивает сам себя. Мне очень жаль», — поделился он.

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Ранее эстрадный исполнитель Юрий Антонов признался, что высказывания Вахтанга Кикабидзе в адрес СССР вызвали у него чувство омерзения.

Вахтанг Кикабидзе в беседе с Deutsche Welle признался, что ненавидел герб СССР и очень обрадовался распаду Союза, к этому событию он накрыл стол, за которым все «очень сильно напились» и рассказывали «необычные истории». Вместе с тем он отметил, что несмотря на плохую жизнь, в СССР люди больше уважали друг друга, чем сейчас.