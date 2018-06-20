Шер пришлось съесть говяжий язык из-за Трампа

В ночном шоу Джеймса Кордена на игре «Правда или желудок» певице-вегетарианке Шер пришлось откусить от говяжьего языка, когда ведущий попросил ее сказать хоть что-нибудь хорошее о президенте США Дональде Трампе.

«Можно ли ему сделать хоть какой-нибудь комплимент? Нет в нем ничего хорошего», — сказала Шер, взяла со стола с неаппетитными продуктами большой говяжий язык и откусила кусок.

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На днях Шер раскритиковала Трампа за политику разлучения нелегальных мигрантов с детьми и пообещала, что может приютить несовершеннолетних у себя дома.

В традиционной для шоу Кордена игре знаменитостей просят сказать что-нибудь откровенное либо съесть со стола что-нибудь мерзкое — так, модель Кендалл Дженнер выпила птичью слюну, когда не захотела отвечать, кто из подруг Тейлор Свифт ей нравится меньше всего.

С начала мая более 2 тыс. несовершеннолетних детей мигрантов в США были разлучены со своими семьями, так как они попадают под опеку министерства здравоохранения и социальных служб страны.