Найден мертвым актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Тело актера Юрия Арояна найдено в его собственной квартире в Санкт-Петебурге, сообщает ИА Nation News.
Также отмечается, что рядом с актером нашли оружие. Соседи заверили представителей правоохранительных органов, что погибший злоупотреблял алкоголем. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются.
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Юрий Ароян родился в Грузии, снимался в советском и российском кино, служил в театрах. Играл в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «По имени Барон». Появлялся и в таких известных фильмах, как «Мой друг Иван Лапшин» и «Господин оформитель».
Ранее в июне из жизни ушла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая, также снимавшаяся в «Улицах разбитых фонарей».