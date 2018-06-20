Дипло рассказал о последних днях жизни XXXTentacion

Американский диджей Дипло в своем инстаграме рассказал о планах, которыми застреленный рэпер XXXTentacion поделился с ним в последние дни жизни.

Дипло в траурном сообщении отметил таланты и нераскрытый потенциал музыканта, а также признался, что общался с ним накануне нападения. «Он написал мне в эти выходные, что мечтает, чтобы я и Скриллекс поработали над его следующим альбомом. Я пригласил его приехать на неделе в Лос-Анджелес», — поделился диджей.

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Также поклонники XXXTentacion обратили внимание на то, что в последнем опубликованном рэпером stories он собирался устроить благотворительную вечеринку во Флориде.

18 июня 20-летний Джасей Онфрой (XXXTentacion) был застрелен в Майами, преступники забрали из его машины сумку Louis Vuitton и скрылись на автомобиле. Позже рэперы Soldier Kidd и Soldier Jojo ответили на подозрения фанатов XXXTentacion в его убийстве.