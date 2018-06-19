На Бродвее поставят мюзикл-байопик о Майкле Джексоне

Наследники Майкла Джексона и театральная компания Columbia Live Stage объявили о скорой постановке мюзикла о жизни Майкла Джексона.

Как пишет издание Variety, у шоу пока нет названия, однако известно, что премьера состоится в 2020 году в одном из театров Бродвея.

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В основу сюжета ляжет пьеса о Майкле Джексоне двукратной обладательницы Пулитцеровской премии Линн Ноттедж. Предполагается, что в мюзикл войдут хиты Thriller, Smooth Criminal, Beat It и Don't Stop 'Til You Get Enough. Пока неизвестно, затронет ли постановка такую сложные для наследников Майкла Джексона тему, как обвинения в растлении несовершеннолетних.

Постановщиком мюзикла и его главным хореографом выбран лауреат театральной премии «Тони», звезда балета контемпорари Кристофер Уилдон.

Ранее стало известно, что наследники Майкла Джексона судятся с телеканалом ABC и студией Disney из-за документального фильма «Последние дни» из-за незаконного использования песен поп-исполнителя.