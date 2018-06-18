Кобзон ответил на вопрос о своей госпитализации

Народный артист СССР, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон в ответ на вопрос о своей госпитализации попросил обращаться за комментариями в свой офис, передает РИА «Новости».

«Звоните в офис, пожалуйста», — сказал Кобзон.

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Ранее стали известны подробности госпитализации Кобзона. Супруга Кобзона рассказала журналистам, что нет причин беспокоиться за здоровье ее мужа.

В 2004 году у Иосифа Кобзона было диагностировано онкологическое заболевание, в 2005 году ему сделали первую операцию. Артист находится под наблюдением врачей и регулярно проходит плановые осмотры.