Дэвид Гетта: мечтаю записаться с Майклом Джексоном и Адель

Французский диджей и продюсер Дэвид Гетта в преддверии выступления в Москве рассказал «Газете.Ru» о своем отношении к современной электронной сцене, коллаборациях своей мечты и русских музыкантах, которых он слушает.

«Я считаю замечательным то, что мы смогли популяризировать электронную музыку в Америке, а впоследствии и во всем остальном мире, — отметил Дэвид. — С тех пор, как я был начинающим исполнителем, очень многое изменилось…

Реклама

Честно говоря, у меня было очень много замечательных выступлений. Я играл в совершенно сумасшедших местах, в которых энергетика толпы просто сносила мне крышу. Я по-настоящему счастлив благодаря тому, что делаю это каждый день своей жизни».

Также именитый диджей назвал несколько исполнителей, с которыми ему хотелось бы поработать.

«Есть огромное количество музыкантов, как живых, так и мертвых, с которыми мне очень хотелось бы сделать что-то вместе, — признался Гетта. — Адель находится довольно высоко в моем вишлисте, однако с кем действительно было бы просто замечательно посотрудничать, так это с Майклом Джексоном».

«Согласен ли я с мнением многих артистов по поводу того, что русские отрываются как никто другой? На все сто! — продолжил музыкант. — Я жду не дождусь своего возращения в Россию! Кстати, я знаю петербургский хаус-дуэт Matisse & Sadko!»

27 июля Дэвид Гетта выступит в Парке Горького на первом дне Park Live, подробнее о котором можно почитать в нашей подборке десяти лучших летних фестивалей.