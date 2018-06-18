Сиквел «Суперсемейки» обошел в российском прокате «Мир Юрского периода-2»

Мультфильм Брэда Берда «Суперсемейка-2» в первые же прокатные выходные в России показал отличный результат, собрав кассу в 347,5 млн руб., сообщает kinobusieness.com со ссылкой на предварительные данные проката.

Сиквелу анимационной картины о семейной жизни супергероев удалось обойти «Мир Юрского периода-2» Хуана Антонио Байоны. На второй неделе проката продолжение кинофраншизы о взбунтовавшихся динозаврах собрало 175,6 млн руб., увеличив общие сборы в России до 940,4 млн руб.

На третьей прокатной позиции расположилась «Красотка на всю голову». Бодипозитивная комедия с Эми Шумер в главной роли заработала 32,5 млн руб. на второй неделе проката.