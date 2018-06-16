Умер Геннадий Рождественский

Дирижер и пианист, народный артист СССР Геннадий Рождественский скончался на 88-м году жизни, сообщается на сайте московской консерватории.

Рождественский работал в консерватории с 1974 года.

«Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием сообщает о кончине заведующего кафедрой оперно-симфонического дирижирования, Народного артиста СССР, лауреата Государственной премии Российской Федерации, профессора Геннадия Николаевича Рождественского», — говорится в сообщении.

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О дате и месте прощания с артистом будет сообщено дополнительно.

Геннадий Рождественский родился в семье певицы Натальи Рождественской и дирижера Николая Аносова. В 1954 году окончил Московскую консерваторию, в 1957 году – аспирантуру. С 2001 года заведовал кафедрой оперно-симфонического дирижирования.