«Гофманиада» по эскизам Шемякина наконец получила дату премьеры

Мировая премьера кукольного мультфильма Станислава Соколова «Гофманиада» по произведениям писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана и с куклами по эскизам художника Михаила Шемякина состоится 19 июня на Шанхайском международном кинофестивале, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу студии «Союзмультфильм».

Полную версию анимационной картины «Союзмультфильм» представил в мае на Каннском международном кинорынке.

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Работа над лентой, все куклы для которой были созданы вручную, продолжалась более 15 лет, премьера часто отодвигалась. Еще в 2015 году Михаил Шемякин, не удовлетворившись результатом, отозвал свое авторство из проекта.

Российская премьера «Гофманиады» запланирована на осень 2018 года. Главный герой мультфильма — Эрнст Гофман, молодой юрист, музыкант и писатель, живущий одновременно в воображаемом мире своих сказок и в реальности маленького немецкого города.