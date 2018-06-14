Роскомнадзор предупредил об ответственности за веселые передачи 22 июня

Роскомнадзор предупредил телеканалы и радиостанции об отмене развлекательных мероприятий и передач в День памяти и скорби 22 июня.

Как поясняют в пресс-службе, к развлекательным программам относятся те программы, основными признаками которых являются «сочетание юмора, азарта, легкости, получения удовольствия, наслаждения, эмоционального комфорта».

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В эфир нельзя будет передавать эстрадные и цирковые представления, концерты, ток-шоу, шоу, игры и конкурсы, юмористические телесериалы, комедии и т. д.

Такие требования Роскомнадзор выдвигает в соответствии с указом президента России от 08.06.1996 № 857 «О Дне памяти и скорби». Нарушение указа, предупреждают в надзорном органе, влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

День памяти и скорби соответствует дню начала Великой Отечественной войны — она началась 22 июня 1941 года.