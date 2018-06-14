Умер Станислав Говорухин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о смерти советского и российского режиссера, актера и депутата Госдумы Станислава Говорухина.
Как сообщает РИА «Новости», Володин рассказал о случившемся на пленарном заседании. По его словам, Говорухин скончался после продолжительной болезни в санатории «Барвиха» утром 14 июня.
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«Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», — сказал Володин, после чего память Говорухина почтили минутой молчания.
13 июня СМИ сообщили о том, что здоровье 82-летнего Станислава Говорухина пошатнулось. Его пресс-секретарь, а позже супруга опровергли информацию о кончине режиссера.