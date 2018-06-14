Депардье и Ришар захотели снять фильм про Мордовию

Глава Мордовии Владимир Волков заявил о желании французских актеров Жерара Депардье и Пьера Ришара снять фильм о регионе, передает РИА «Новости».

По словам Волкова, он ознакомился с написанным Депардье сценарием фильма и сделал несколько замечаний. К вопросу создания кинокартины они договорились вернуться после чемпионата мира по футболу.

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«Сейчас Депардье совместно с Пьером Ришаром хочет снять документальный фильм о Мордовии», — сказал Волков.

Он добавил, что инициатива создания фильма исходила от актеров. Они поучаствуют в картине и расскажут зрителям о республике.

Ранее Депардье рассказал о том, что любит приезжать в Россию.