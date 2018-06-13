Медведев уволил заместителя Мединского

Глава правительства России Дмитрий Медведев освободил Александра Журавского от должности статс-секретаря — заместителя министра культуры Владимира Мединского по личной просьбе, пишет со ссылкой на соответствующий документ.

Ранее в пресс-службе Минкульта сообщали, что Александр Журавский покинет пост заместителя министра культуры. По словам главы ведомства Мединского, сейчас перед министерством поставлены новые большие задачи, а Журавскому за проделанную работу он благодарен.

Одной из последних инициатив Журавского на посту замминистра стало предложение ввести в школьную программу посещение театра. Экс-чиновник полагает, что спектакли по классическим произведениям школьникам стоит посещать не реже трех раз в год.