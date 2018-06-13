Вышел первый тизер фильма о летающем слоненке Дамбо
Кинокомпания Disney опубликовала первый трейлер полнометражного фильма о летающем цирковом слоненке Дамбо, вдохновленного классическим мультфильмом 1941 года.
В тизере новой картины Тима Бертона можно увидеть, как семья экс-звезды цирка Хольта Фарье (Колин Фаррелл) находит маленького спрятавшегося в соломе слоненка. Дети Фарье в восторге от животного и принимают его в свою семью. Дамбо становится гвоздем программы цирка Макса Медичи (Дэнни ДеВито) и летает под куполом к удивлению зрителей.
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Также в фильме снялись Майкл Китон, Ева Грин, Нико Паркер Руни, Джозеф Гатт и Алан Аркин. Мировая премьера «Дамбо» назначена на 29 мая 2019 года.
В конце апреля студия Disney на киноконвенте CinemaCon впервые представила кадры из «Дамбо».