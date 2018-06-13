Группу 30 Seconds To Mars покинул Томислав Милишевич

Гитарист коллектива 30 Seconds To Mars Томислав Милишевич объявил об уходе из группы, сообщает «Би-би-си»и .

Милишевич не участвовал в целой серии концертов европейского тура «по личным причинам», после чего поклонники и СМИ активно заговорили о возможном уходе 38-летнего музыканта.

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«Не знаю, как объяснить в письме, как я пришел к такому решению», — говорит у себя в твиттере Милишевич. «Поверьте, что сейчас это лучшее, что я могу сделать для себя и для группы», — добавляет он, прося поклонников не печалиться и не ругаться по поводу его ухода.

Остальные участники рок-группы, Джаред и Шеннон Лето, пока не прокомментировали решение коллеги.