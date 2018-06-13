Экс-лидер «Смысловых галлюцинаций» награжден за участие в сирийском конфликте

Музыкант Сергей Бобунец, бывший лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации», у себя в фейсбуке показал медаль «За участие в военной операции в Сирии».

«Спасибо за мощь и искренность, за вдохновение и награды. Спасибо всем. Спасибо каждому. Постарайтесь вернуться домой», — подписал фото он.

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Согласно дате, указанной на снимке, приказ о награждении Бобунца был подписан еще 2 апреля текущего года.

С 2016 года медаль «За участие в военной операции в Сирии» вручается гражданским лицам, которые приезжали с визитом на авиабазу Хмейлим, чтобы провести концерты или другие мероприятия для российских военных.