В Стокгольме похоронили Avicii

Шведского диджея и музыкального продюсера Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii, похоронили в Стокгольме. Об этом пишет The Daily Mail.

Как отмечается, диджея похоронили на кладбище Скогскиргодград на юге города. Оно входит в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Церемония была закрытой, на ней присутствовали близкие Avicii.

Ранее СМИ назвали причину смерти шведского диджея Avicii. Его друзья беспокоились, что алкогольная зависимость, с которой Avicii пытался справиться в течение нескольких лет, приведет к его смерти.