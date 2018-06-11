СМИ сообщили о получении Иваном Ургантом гражданства Израиля

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Телеведущий Иван Ургант получил гражданство Израиля. Об этом сообщает израильская русскоязычная газета «Вести».

По данным издания, Ургант прилетел в аэропорт Бен-Гурион 10 июня и официально стал новым репатриантом, он получил удостоверение личности гражданина Израиля («теудат-зеут»)

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Отмечается, что в Тель-Авив Ургант прилетел с женой Натальей Кикнадзе и дочерьми.

При этом, по данным источника, в ближайшее время Ургант планирует вернуться в Россию для съемок передачи «Вечерний Ургант».