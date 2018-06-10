На «Кинотавре» выбрали лучший фильм
Гран-при российского кинофестиваля «Кинотавр», который проходил в Зимнем театре в Сочи, получила кинолента «Сердце мира» Натальи Мещаниновой, передает РИА «Новости».
Также отмечается, что приз за лучшую режиссуру получил Григорий Константинопольский за фильм «Русский бес».
В основном конкурсе, помимо картин Мещаниновой и Константинопольского, принимали участие фильмы «Два билета домой» Дмитрия Месхиева, «Дядя Саша» Александра Гордона, «Ван Гоги» Сергея Ливнева, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Подбросы» Ивана И. Твердовского, «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, «Временные трудности» Михаила Расходникова, «Мира» Дениса Шабаева, «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл («Заповедник») Анны Матисон, «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала.
Возглавил жюри режиссер Алексей Попогребский. Также в жюри рабтали актриса Оксана Акиньшина, композитор Игорь Вдовин, актер Игорь Верник, продюсер Евгений Гиндилис, оператор Леван Капанадзе и кинокритик Стас Тыркин.
Ранее сообщалось, что в Сочи открылся «Кинотавр».