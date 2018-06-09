«Камасутру» впервые проиллюстрировала женщина

Новое издание древнеиндийского трактата о любви «Камасутра» впервые в истории проиллюстрировано женщиной, сообщает Daily Mail со ссылкой на издательство Folio.

«Женские» иллюстрации к «Камасутре», ставшей широко известно благодаря описанию позиций для секса, создала американская художница Викто Нгаи. Ранее она рисовала для сказок — например, создала обложку для «Скандинавских богов» Нила Геймана.

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По словам Викто, она смогла представить с женской точки зрения книгу, которую раньше всегда адаптировали для мужчин. «Многие сцены я рисовала так, что читатель как бы смотрит на происходящее глазами женщины, несмотря на патриархальный стиль повествования», — говорит художница о произведении, созданном в III веке н.э.

Иллюстратор призналась, что постаралась и отобразить чувственную сторону книги, и сделать издание понятным современному читателю, показав, что в нем говорится не только о сексе.

«Камасутра» была впервые переведена на английский в 1883 году и издана под редакцией писателя и путешественника Ричарда Бертона.