Костолевский: трудно представить театр Маяковского без Охлупина

Народный артист России и актер театра имени Маяковского Игорь Костолевский прокомментировал уход из жизни своего коллеги Игоря Охлупина.

В беседе с РИА «Новости» артист признался, что новость о смерти Охлупина стала для него настоящим шоком. «Это был поистине удивительный артист, с которым много-много лет проработали вместе. И просто трудно представить себе театр Маяковского без Охлупина», — поделился Костолевский, добавив, что эта потеря — огромное горе и для театра Маяковского, и для всего театрального искусства.

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Также Игорь Костолевский вспомнил, что в молодости много играл вместе с Охлупиным, который был всегда чутким и отзывчивым партнером.

«Он вообще был нежным и трогательным человеком с большой душой, и это чувствовалось в каждой его роли. Охлупин был настоящим большим русским артистом», — сказал Костолевский, принося свои соболезнования родным и близким артиста.

Ранее сообщалось, что народный артист РСФСР и ведущий актер театра имени Маяковского Игорь Охлупин скончался после непродолжительной болезни в возрасте 79 лет.