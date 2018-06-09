Умер Игорь Охлупин

Актер театра имени Маяковского Игорь Охлупин скончался в возрасте 79 лет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.

Народный артист РСФСР умер после непродолжительной болезни. В театре называют его уход невосполнимой потерей и приносят соболезнования всем родным и близким артиста.

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Игорь Охлупин был принят в труппу театра имени Маяковского в 1960 году после окончания высшего театрального училища имени Щукина. Был ведущим актером театра и сыграл на его сцене несколько десятков ролей. Охлупин оставался на сцене до недавнего времени: он был занят в спектаклях «Кавказcкий меловой круг», «Господин Пунтила и его слуга Матти», «Мертвые души» и «Женитьба».

Когда пройдет прощание и состоятся похороны Игоря Охлупина, пока неизвестно.