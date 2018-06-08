Умер звезда фильма «Любовь и голуби» Игорь Лях

Скончался заслуженный артист России Игорь Лях, сыгравший Леньку в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

О смерти 55-летнего актера сообщила у себя в фейсбуке актриса Московского академического театра сатиры Лариса Бравицкая.

«Сегодня ночью ушел из жизни мой однокурсник Игорь Лях... Игоречек, Ляшек, я тебя запомню таким. Светлая память», — написала Бравицкая.

Игорь Лях родился 16 августа 1962 года, в 1983 году он окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина. Почти сразу после выпуска получил роль Леньки — сына главных героев Василия и Надежды в картине «Любовь и голуби». Снялся более чем в десятке фильмов, играл в театре, преподавал актерское мастерство в училище имени М. С. Щепкина, с 2009 года был художественным руководителем курса.