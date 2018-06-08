Литвинова поедет на Украину на похороны Муратовой

Актриса Рената Литвинова поедет на Украину на прощание с режиссером Кирой Муратовой, скончавшейся накануне в Одессе, сообщает ТАСС.

По словам Литвиновой, именно Муратова была ее главным учителем и примером. «Я не могу поверить, что не увижу ее больше и не смогу с ней поговорить. Так вышло, что я встретила Киру, едва окончив ВГИК, и именно она открыла для меня все двери в кино, став примером и главным учителем: никогда не предавать себя, уметь быть против всех и оказаться правой, а главное — любить кино больше», — поделилась Литвинова.

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Литвинова сыграла одну из главных ролей в фильме Муратовой «Увлеченья» (1994), а также написала несколько новелл для Муратовой, одна из которых, «Офелия, безвинно утонувшая», вошла в фильм «Три истории». Литвинова также сыграла в фильмах Муратовой «Настройщик», «Два в одном» и «Вечное возвращение».

Ранее сообщалось, что на «Кинотавре» почтили память Киры Муратовой минутой молчания.