Летающий ящер нашел любовь в первом трейлере «Как приручить дракона 3»

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Студия Universal Pictures опубликовала на YouTube русскоязычный трейлер мультфильма «Как приручить дракона 3».

Третья часть популярной анимационной картины о драконах должна стать завершающей. В картине Дина ДеБлуа по произведениям Крессиды Коуэлл

В трейлере видно, что главные герои — юноша-викинг Иккинг и его дракон Беззубик — заметно подросли, и крылатый похожий на кошку ящер даже находит свою любовь: белоснежную дракониху. По сюжету, викинги вновь вынуждены объединиться со своенравными драконами, чтобы сохранить свой мир.

Премьера семейной анимационной картины «Как приручить дракона 3» в России запланирована на 14 марта 2019 года.