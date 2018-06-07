Оскорбившая Иванку Трамп телеведущая: комики — не образцы вежливости

Телеведущая TBS Саманта Би, на прошлой неделе оскорбившая дочь президента США Иванку Трамп и назвавшая ее «беспомощной», добавив обозначающее женские гениталии нецензурное слово, в третий раз извинилась за свой поступок.

После выпуска новостей с комедийными комментариями ее осудил даже сам Дональд Трамп, предложив TBS уволить женщину.

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В ответ она извинилась в очередной раз, правда, не перед Иванкой, а перед женщинами, которых могло задеть крепкое выражение, и перед детьми иммигрантов, политику президента в отношении которых она как раз критиковала, когда оскорбила его дочь.

Также Саманта Би обратилась к тем, кто упрекнул ее в невежливости. «Я комик. Люди, которые надрываются в подвальных барах, перекрикивая алкашей на задних рядах, — не образцы вежливости», — заключила она.